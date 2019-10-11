Projeler üniversite öğrencilerinden destek Pamukkale Belediyesi’nden

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Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi öğrenci topluluklarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Örki, gençlerden kente fayda sağlayacak projeler yazmasını istedi.

Pamukkale Belediyesi, üniversitede okuyan gençlerin ufkunu açacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen toplantıya Başkan Örki, Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Sarı, Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Gençlik Meclisi Başkanı Cevat Serdar ile PAÜ’deki öğrencilerin oluşturduğu öğrenci grupları başkanları katıldı.

Başkan Örki, öğrencilerin verdiği enerjinin kendisini umutlandırdığını belirterek “Pamukkale Belediyesi olarak istiyoruz ki bizim belediyeciliğimiz sizin fikirlerinizle birleşsin. Hep birlikte yaşadığımız kente değer katacak projelerin hayata geçmesini istiyoruz. Bu bağlamda fikirlerini ortaya koyan siz gençlerle birlikte bugün önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Sizlerden beklentimiz projeler yazmanız. Sizinle birlikte bu projeleri yarıştırarak en iyi olanlarını hayata geçirmek istiyoruz. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu konuda gereken tüm desteğe vermeye hazırız” dedi.

DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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