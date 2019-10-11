Denizli’de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı 1 kilo 155 gram esrar ve değişik türlerde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 16’sı tutuklandı

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Denizli’de polis tarafından son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 155 gram esrar ile değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 16’sı tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri tarafından kentte son 10 içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 155 gram esrar, 607 gram metamfetamin, 223 gram skunk maddesi, 25 gram eroin, 31 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 16’sı sevk edildikleri mahkemelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlardan birinin ise İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi üzerinden gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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