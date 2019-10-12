Denizlispor’da Mehmet Özdilek dönemi başladı

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Denizlispor, Yücel İldiz’den boşalan Teknik Direktörlük görevine Mehmet Özdilek’i getirdi. Özdilek kendisini 1 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz salı günü Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu. Özdilek ile Denizlispor Başkanı Ali Çetin arasında Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Törende konuşan Başkan Çetin, hedeflerinin belli olduğunu kaydederek, bu hedef doğrultusunda da Özdilek ile anlaştıklarını ve ona güvendiklerini söyledi.

DENİZLİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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