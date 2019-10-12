Yukatel Denizlispor - Altınordu: 3-1

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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanarak moral buldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya yeşil-siyahlı ekip Tolgahan Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Çalık, Barrow ve Mehmet Akyüz 11'i ile başladı. Altınordu ise Ali Emre Ufuk, Yusuf Yalçın, Berkay, Kerim, Sinan, Okan, Muhammed, Engin, Anıl, Fatih ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Denizlispor karşılaşmanın ilk yarısını 30. ve 45+1'inci dakikada Burak Çalık'ın golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Altınordu, 46'ncı dakikada Anıl'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Denizlispor, 52'nci dakikada Sedat'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırıp Mehmet Özdilek ile sözleşme imzalayan Denizlispor'da takımın başında antrenör Levent Kartop yer aldı. Özdilek maçı protokol tribününden izledi. Denizlispor'u yaklaşık 500 taraftarı yalnız bırakmadı.



DENİZLİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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