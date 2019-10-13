Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden sevimli dostlara ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden gençler, amaçlarının farkındalık oluşturarak hayvan sevgisine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Gençler tesiste bulunan kedi ve köpek pansiyonları, köpek padokları, serbest gezi alanları, kedi evleri, ameliyathane, poliklinik servisleri ve Denizli Horoz Evlerini inceledi. Barınakta misafir olarak kalan sokak hayvanları ile zaman geçirdi.

Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, etkinlikle sokak hayvanlarıyla bir araya gelerek onları sevme ve besleme imkanı bulduklarını belirterek, "Amacımız farkındalık oluşturarak hayvan sevgisine dikkat çekmek. Denizlimize böyle güzel bir tesis kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DENİZLİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

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