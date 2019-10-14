Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı

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- SÜPER Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk idmanına çıktı. Sabah antrenmanında önce oyuncularıyla tanışan Özdilek, ardından takımla toplantı yaptı. Futbolcularına uyarılarda bulunup takımı motive eden Özdilek'in oldukça neşeli olduğu gözlendi. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ile sona erdi.



DENİZLİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:36

YATSI 19:51

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