İkindi namazını kılıp ardından sokağı temizlediler

Denizli’nin Çal ilçesinde ikindi namazında bir araya gelen bir grup çocuk örnek bir uygulama gerçekleştirerek Uğurlu Ömercioğlu Cami çevresinde sokak temizliği yaptılar.

Camide ikindi namazını kılan grup üyeleri ardından taktıkları eldiven ve maskeler ile İsmailler Mahallesi’nde caminin bulunduğu sokakta temizlik yaptı. Sokaktaki çöpleri toplayan çocuklar örnek bir uygulamaya imza attı. Çocukların sokaktaki temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürerken, minikler ayrıca mahallelerine atık plastik, cam ve kağıt toplama tanklarını koyulmasını da istedi.

DENİZLİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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