Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Yukatel Denizlispor ile geçtiğimiz hafta sonu 1 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Yeşilsiyahlı ekip gerçekleştirdiği antrenman ile hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Özdilek, gözetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular koşu ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Denizlispor yaptığı antrenman ile 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start vermiş oldu.

DENİZLİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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