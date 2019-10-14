Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama kararı 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

"Duyarlılıkların artması bu projenin en güçlü kazanımıydı"

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Buldan ilçesinde 2014 yılında bir kişinin üzüm bağında tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, ölen şahsın eşi ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

4 Ağustos 2014 yılında meydana gelen olayda 2 çocuk babası Hacı Veli Taşdöğen tüfekle vurularak öldürüldü. Aradan geçen süre içerisinde aydınlatılamayan cinayet özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda tekrar gündeme geldi. Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen’in programdaki konuşmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri, savcılık talimatı ile Ayşe Taşdöğen ile aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen Arif T.’yi gözaltına aldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine yeniden gönderilirken, 5 yıldır çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyası tekrardan açılmış oldu.

DENİZLİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:36

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.