Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu Alkollü araç sürücüsünün çarptığı araçtaki polis memurlarından biri şehit düştü Kazada yaralanan polis memuru kurtarılamayarak şehit düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu Alkollü araç sürücüsünün çarptığı ...

İHA

Denizli'de alkollü araç sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan polis memurlarından 49 yaşındaki Yücel Başpınar tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu Alkollü araç sürücüsünün çarptığı araçtaki polis memurlarından biri şehit düştü Kazada yaralanan polis memuru kurtarılamayarak şehit düştü

Denizli’de alkollü araç sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan polis memurlarından 49 yaşındaki Yücel Başpınar tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.
Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi icra eden ve polis memuru Süleyman T., idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M., yönetimindeki ki 20 DM 567 plakalı otomobil, Barboros Caddesi Kavşağında çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M., yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haberin gelmesinin ardından Başpınar’ın eşi ve yakınları fenalaşarak hüzne boğuldu.

Sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
Başpınar’ın şehit olduğu kazaya neden olan ve olay günü yapılan incelemelerde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut M.’nin ise Başpınar’ın bugün bitkisel hayat girmesinin ardından savcılık talimatı ile tekrar gözaltına alındığı bildirildi.
Şehit polis memuru Yücel Başpınar için yarın Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
Evli ve iki çocuk babası olan Başpınar’ın naaşının yarın Afyonkarahisar’a gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.

DENİZLİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı
YEREL HABERLER Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra ...
Denizli’de Koray Avcı rüzgarı
YEREL HABERLER Denizli’de Koray Avcı rüzgarı
Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya ...
Denizli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Trafik kazasında ağaç ve elektrik direği devrildi
YEREL HABERLER Denizli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama kararı 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama ...
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Denizli’de “Şiir Günleri" 7. yılında
YEREL HABERLER Denizli’de “Şiir Günleri" 7. yılında
İkindi namazını kılıp ardından sokağı temizlediler
YEREL HABERLER İkindi namazını kılıp ardından sokağı temizlediler
Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı
YEREL HABERLER Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı
Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı
Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
Çivril’de kuduz karantinası
YEREL HABERLER Çivril’de kuduz karantinası
(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi 4 aracın kullanılamaz hale geldiği anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş ...
Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
YEREL HABERLER Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
Denizli'de ayva hasadı başladı
YEREL HABERLER Denizli'de ayva hasadı başladı
(Özel) Tarihteki ilk kentlerden biri olan Laodikya istenen ilgiyi göremedi Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birinin de yer aldığı Laodikya Antik Kenti havadan görüntülendi DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: “Pamukkale’ye gelen 2 milyon 189 bin ziyaretçiden sadece 70 bini Laodikya’yı ziyaret etti” “Laodikya inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadır”
YEREL HABERLER (Özel) Tarihteki ilk kentlerden biri olan Laodikya ...
Devrilen otomobildeki Berra öldü, anne- babası ve 2 kişi yaralı
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki Berra öldü, anne- babası ve 2 ...
Takla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı
YEREL HABERLER Takla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de ...
Kızılcabölükspor - Silivrispor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Silivrispor: 1-1
Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden sevimli dostlara ziyaret
YEREL HABERLER Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden sevimli ...
Özdilek'ten Denizlispor'a geçer not
YEREL HABERLER Özdilek'ten Denizlispor'a geçer not
Denizli'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Denizli'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ...
Yolcu treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X