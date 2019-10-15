Denizlispor zafere inanıyor

- SÜPER Lig'de 20 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. Milli arada teknik direktörlük değişikliğine gittiklerini hatırlatan Çetin, "Mehmet Özdilek hocamızla yeni bir sayfa açacağız. Takımımız çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi.

Taraftardan da destek beklediklerini vurgulayan Başkan Ali Çetin, "Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. Fenerbahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Ligde 7 hafta geride kaldı. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe'yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.



DENİZLİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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