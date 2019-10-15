Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması Belediye meclisi oy birliği ile Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı bildiri yayınladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması Belediye meclisi oy ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvelerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bildiri yayınladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın önerisiyle Meclis gündemine gelen bildiri oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması Belediye meclisi oy birliği ile Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı bildiri yayınladı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvelerinin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı bildiri yayınladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın önerisiyle Meclis gündemine gelen bildiri oy birliği ile kabul edildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Başkan Zolan’ın önerisiyle gündemin 40. maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde okunan bildiride şunlar kaydedildi:
“Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz.”

“Gün bir ve beraber olma günüdür”
Bildiride, Türkiye’nin bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıktığı vurgulanarak, “Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz”
Bildirinin okunmasının ardından Başkan Osman Zolan, Suriye’de hain terör örgütü ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve Türkiye’nin haklı mücadelesini ortaya koyarak duygu ve düşüncelerini belirtmek adına böyle bir konuyu gündeme getirdiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Bu okunan metin ile hem cephedeki Mehmetçiğimize hem de ülkemize destek olmak, duygu ve düşüncelerimizi tüm dünyaya duyurmak adına meclisimizin gündemine getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizin bir açıklaması ve bildirisi olması hususunda oylarınıza sunuyorum” diye konuştu. Başkan Zolan’ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Zolan, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

DENİZLİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek bildirisi
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek ...
Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan alkollü sürücü polis şehit olunca yeniden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk ...
Denizlispor zafere inanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor zafere inanıyor
Alkollü araç sürücüsünün şehit ettiği polis için tören düzenlendi 49 yaşındaki şehit polis memuru görev yaptığı emniyet müdürlüğüne son defa getirildi Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Alkollü araç sürücüsünün şehit ettiği polis için ...
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu Alkollü araç sürücüsünün çarptığı araçtaki polis memurlarından biri şehit düştü Kazada yaralanan polis memuru kurtarılamayarak şehit düştü
YEREL HABERLER Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına ...
Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı
YEREL HABERLER Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra ...
Denizli’de Koray Avcı rüzgarı
YEREL HABERLER Denizli’de Koray Avcı rüzgarı
Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya ...
Denizli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Trafik kazasında ağaç ve elektrik direği devrildi
YEREL HABERLER Denizli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama kararı 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama ...
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Denizli’de “Şiir Günleri" 7. yılında
YEREL HABERLER Denizli’de “Şiir Günleri" 7. yılında
İkindi namazını kılıp ardından sokağı temizlediler
YEREL HABERLER İkindi namazını kılıp ardından sokağı temizlediler
Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı
YEREL HABERLER Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı
Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı
Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
Çivril’de kuduz karantinası
YEREL HABERLER Çivril’de kuduz karantinası
(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi 4 aracın kullanılamaz hale geldiği anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş ...
Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
YEREL HABERLER Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
Denizli'de ayva hasadı başladı
YEREL HABERLER Denizli'de ayva hasadı başladı
(Özel) Tarihteki ilk kentlerden biri olan Laodikya istenen ilgiyi göremedi Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birinin de yer aldığı Laodikya Antik Kenti havadan görüntülendi DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: “Pamukkale’ye gelen 2 milyon 189 bin ziyaretçiden sadece 70 bini Laodikya’yı ziyaret etti” “Laodikya inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadır”
YEREL HABERLER (Özel) Tarihteki ilk kentlerden biri olan Laodikya ...
Devrilen otomobildeki Berra öldü, anne- babası ve 2 kişi yaralı
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki Berra öldü, anne- babası ve 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X