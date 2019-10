Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Dünya ETicaret Forumu’nun Denizli’de gerçekleştirdiği ‘Eİhracat Konferans’ından yaptığı konuşmada, E ihracatın özellikle ihracat açısından önemine vurgu yaparak, “İhracatımızı arttırmak olmazsa olmazımız. Hepimizin bildiği gibi dünya artık düz. Herkes her şeyi görüp ve her yere mal satabiliyor” dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Memişoğlu’nun yanı sıra Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Worldef kurucusu Ömer Nart, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda yapılan konuşma ve sunumlarda ‘Eihracatın’ ticaret ve ekonomi adına önemine vurgu yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Memişoğlu, DENİB’in ihracatın arttırılması konusunda yaptığı girişimlerden bahsederek, “Senden İhracatçı Olur isimli projemiz tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamında projenin tanıtımı için 17 ilçemizin 9’una gittik. Projedeki amacımızın ilçelerdeki sanayici ve iş adamlarının ihracatı nasıl yapacaklarının algısını oluşturmak. İhracatla ilgili kafalarında soru işaretleri varsa bu konuda onlara yardımcı olmak için DENİB’e davet edip bunun eğitimlerini vermek. Çünkü ihracatımızı arttırmak olmazsa olmazımız. Hepimizin bildiği gibi dünya artık düz. Herkes her şeyi görüp ve her yere mal satabiliyor. Bu gün Çin’deki bir şirketten bile cep telefonu kılıfı görüp satın aşabiliyorsunuz. Ve bu ürün getirilip adresinize teslim ediliyor. Ülkemizde de bunu destekleyen mikro ihracat diye bir konu var. 300 kg altı ve 15 bin euronun altında ürünleri devletin anlaştığı kargo şirketleri ile direk olarak gönderilen bir uygulama. Mesela ben kendi şirketimde bazı hava yolu taşımacılıklarında bunu kullanıyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Bu kargo şirketlerinin katkıları sayesinde daha küçük miktarların daha kolay bir şekilde sevk edileceğini düşünüyorum” diye konuştu.



Konferans tüm gün sürecek

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası (DSO) işbirliği ile birlikte düzenlenecek olan konferans tam gün sürecek.

Yerel ve geleneksel üreticiler için Türkiye sınırlarının dışında bir eihracat farkındalığı oluşturmayı amaçlayan Dünya ETicaret Forumu’nun gerçekleştirdiği konferansa çok sayıda bilinen marka ve şirket sponsor oldu.

