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Tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve bekçiyi vurdu

DHA

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kaymakamlık binasında görevli polis memuru A.K. (44), iddiaya göre tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu, elinden, odada bulunan bekçi Halil Erkan ise aynı kurşunla göğsünden yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi kaymakamlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K., nöbetçi olduğu kaymakamlık binasında tabancasını temizlerken, silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun polis memuru A.K'nın sol elini delip, yanında bulanan bekçi Halil Erkan'ın göğsüne isabet etti. Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bekçi Halil Erkan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden yaralanan polis memuru A.K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaymakamlık binasında inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Erkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

DENİZLİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:49
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