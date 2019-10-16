Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi

Enerya, Denizli’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğal gaz abonelerini kışa hazırlık konusunda bilgilendirdi.



Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Denizli’de kış hazırlıkları başladı. Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda aboneleri bilgilendirdi. Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirtti.

Kurşunluoğlu, 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 bin 230 km hat imalatına ulaşılacağını ifade ederek, "Denizli’de 270 bini aşkın BBS aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Abonelerimizin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacalarının ve baca bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini yetkili kurumlara kontrol ettirmeleri ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.



"Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın"

Kurşunluoğlu, doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalar nedeniyle sorunlar yaşandığını hatırlatarak, "Havalandırma menfezleri asla kapatılmamalıdır. Tüm doğal gaz abonelerimiz, yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını yaptırmalıdır. Kombi, şofben, soba ve kazan gibi yakıcı cihazların baca sensörlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yılda en az 1 kere baca temizliğinin yaptırılması gerekmektedir" dedi.

Doğal gaz abonelerinin cihaz bakımlarını yetkili firmalara yaptırması gerektiğini vurgulayan İşletme Müdürü Kurşunluoğlu, şöyle devam etti: "Cihaz ve tesisat yenileme, yer değişimi ve tadilat gibi durumlarda abonelerimizin mutlaka Enerya’yı bilgilendirerek Enerya’dan yetki almış sertifikalı firmalara işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Abonelerimiz, işlemler hakkında bilgi vermek için çağrı merkezimizi arayabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize gelebilirler. Yapılan işleme ekiplerimiz tarafından onay verilmesinin ardından gaz kullanımına tekrar başlayabilirler".

Kurşunluoğlu, Enerya tarafından tesisat kontrolü yapılmış olup aktif doğal gaz kullanan abonelerin doğal gaz borularını boyatması gerektiğini tekrar hatırlattı.



Gaz kokusu hissettiğinizde 187 Doğal Gaz Acil hattını arayın

Zekeriya Kurşunluoğlu, ortamda gaz kokusu hissedilmesi durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Gaz kokusu hisseden abonelerimiz hemen ortamı havalandırarak sayaç vanalarını kapatmalılar. Bunun dışında hiçbir müdahalede bulunmadan 187 Doğal Gaz Acil hattına bilgi vermeliler".

İşletme Müdürü Kurşunluoğlu, 187 Doğal Gaz Acil hattı olarak merkez ve ilçelerde toplam 8 ekip ile her ihbara ulaşmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Denizli’nin en uzak mesafesine dahi 15 dakikadan az sürede ulaşabildiklerini söyledi.

DENİZLİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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