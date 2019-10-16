Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00’de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizlispor Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:



VIP: 400 TL

Loca Önü: 400 TL

D Üst, B Üst: 350 TL

E Alt, E Üst: 250 TL

A Alt, A Üst: 250 TL

Maraton: 200 TL

Aile Tribünü: 200 TL

Kale Arkası: 100 TL

Misafir: 100 TL

DENİZLİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:49

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