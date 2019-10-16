Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.
Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00’de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.
Denizlispor Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP: 400 TL
Loca Önü: 400 TL
D Üst, B Üst: 350 TL
E Alt, E Üst: 250 TL
A Alt, A Üst: 250 TL
Maraton: 200 TL
Aile Tribünü: 200 TL
Kale Arkası: 100 TL
Misafir: 100 TL
DENİZLİ
16 Ekim 2019 Çarşamba
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