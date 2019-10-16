T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu Denizli B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 2019 y\u0131l\u0131 Eyl\u00fcl ay\u0131 Konut Sat\u0131\u015f \u0130statistiklerini yay\u0131mlad\u0131. Denizli\u2019de konut sat\u0131\u015flar\u0131 2019 Eyl\u00fcl ay\u0131nda bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 25,5 oran\u0131nda artarak bin 722 oldu. Sat\u0131\u015flar\u0131n 583\u2019\u00fc ilk sat\u0131\u015f, bin 139\u2019u ikinci el sat\u0131\u015f olarak ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Konut sat\u0131\u015flar\u0131nda, \u0130stanbul 23 bin 265 konut sat\u0131\u015f\u0131 ve y\u00fczde 15,8 ile en y\u00fcksek paya sahip oldu. Sat\u0131\u015f say\u0131lar\u0131na g\u00f6re, \u0130stanbul ve Ankara y\u0131 \u0130zmir takip etti. Konut sat\u0131\u015f say\u0131s\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu iller s\u0131ras\u0131yla Hakkari, Ardahan ve 75 konut ile \u015e\u0131rnak oldu. Denizli ise T\u00fcrkiye genelinde y\u00fczde 1,2\u2019lik payla 24. s\u0131rada yer ald\u0131. \u0130potekli sat\u0131\u015flar y\u00fczde 384,4 artt\u0131 Denizli\u2019de ipotekli konut sat\u0131\u015flar\u0131 bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 384,4 oran\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6stererek 809 oldu. 809 ipotekli sat\u0131\u015f\u0131n 254\u2019\u00fc ilk sat\u0131\u015f, 555\u2019i ikinci el sat\u0131\u015f olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Di\u011fer sat\u0131\u015flar y\u00fczde 24,2 azald\u0131 Denizli\u2019de di\u011fer konut sat\u0131\u015flar\u0131 bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 24,2 oran\u0131nda azal\u0131\u015f g\u00f6stererek 913 oldu. Bu sat\u0131\u015flar\u0131n 329\u2019u ilk sat\u0131\u015f, 584\u2019\u00fc ikinci el sat\u0131\u015f olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Ayn\u0131 d\u00f6nemde T\u00fcrkiye genelinde ise 89 bin 92 konut di\u011fer sat\u0131\u015f sonucunda el de\u011fi\u015ftirdi.