-\u00a0S\u00dcPER Lig de milli ma\u00e7 aras\u0131n\u0131n ard\u0131ndan pazar g\u00fcn\u00fc evinde Fenerbah\u00e7e ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelecek Yukatel Denizlispor geri say\u0131ma ge\u00e7ti. Verilen arada \u00f6nce teknik direkt\u00f6r de\u011fi\u015fikli\u011fine gidip Y\u00fccel \u0130ldiz in yerine Mehmet \u00d6zdilek i d\u00fcmene ge\u00e7iren kurmaylar t\u00fcm kente destek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. \u015eehrin caddeleri ve sokaklar\u0131 ye\u015fil-siyahl\u0131 bayraklarla s\u00fcslenirken, m\u00fcsabakan\u0131n bilet fiyatlar\u0131 da belli oldu. VIP trib\u00fcn\u00fc ve loca \u00f6n\u00fc 400, kapal\u0131 trib\u00fcn D ve B \u00fcst 350, E alt ve E \u00fcst ile A alt ve A \u00fcst 250, maraton ve aile trib\u00fcn\u00fc 200, kale arkas\u0131 ve misafir trib\u00fcn\u00fc ise 100 TL olarak belirlendi. Fenerbah\u00e7e yi 10 y\u0131l sonra konuk etmeye haz\u0131rlanan Ege ekibinde taraftarlar\u0131n da g\u00f6rsel bir \u015fova haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Sosyal medya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ileti\u015fime ge\u00e7en futbolseverlerin Atat\u00fcrk Stad\u0131 n\u0131 pankart, bayrak ve flamalarla s\u00fcsleyece\u011fi vurguland\u0131. Denizli Valili\u011fi ve Denizli Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc n\u00fcn ise bu ma\u00e7 i\u00e7in \u00f6zel g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\u00a0RODALLEGA YOKFenerbah\u00e7e yi son olarak k\u00fcme d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc 2009-2010 sezonun ilk haftas\u0131nda a\u011f\u0131rlayan Denizlispor, o kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 2-0 kaybetti. Denizli de en unutulmaz ma\u00e7 ise 2005-2006 sezonunun 34. haftas\u0131nda oynand\u0131. K\u00fcmede kalma sava\u015f\u0131 veren Denizlispor, \u015fampiyonlu\u011fa ko\u015fan Fenerbah\u00e7e den 1 puan al\u0131p hem lige tutundu hem de rakibinin ipi g\u00f6\u011f\u00fcslemesine engel oldu.Denizlispor un ba\u015f\u0131nda ilk s\u0131nav\u0131n\u0131 Fenerbah\u00e7e ye kar\u015f\u0131 verecek olan Mehmet \u00d6zdilek de \u00f6zellikle i\u00e7 sahada rakiplere puan vermeyeceklerini s\u00f6yledi. Ne olursa olsun kazanmal\u0131y\u0131z diyen \u00d6zdilek, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131yla yeni bir sayfa a\u00e7aca\u011f\u0131z. \u0130yi bir ba\u015flang\u0131ca ihtiyac\u0131m\u0131z var, tak\u0131ma inan\u0131yorum diye konu\u015ftu.Haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam eden ye\u015fil-siyahl\u0131larda sakatl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcren golc\u00fc Hugo Rodallega, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131nda oynayamayacak. Kolombiyal\u0131 forvetin yoklu\u011funda sahaya vatanda\u015f\u0131 Oscar Estupinan \u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyor.\u00a0ERB\u0130L DEN UYARIDenizlispor da Taraftardan Sorumlu Asba\u015fkan Ramazan Erbil, t\u00fcm taraftarlar\u0131 tak\u0131m\u0131 desteklemeleri i\u00e7in ma\u00e7a davet etti. Erbil, biletler ve giri\u015fler hakk\u0131nda ise \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: Fenerbah\u00e7e logolu passolig kart sahipleri sadece misafir trib\u00fcnden bilet alabilirler. Aile trib\u00fcn\u00fc biletleri sadece Denizli Atat\u00fcrk Stadyumu bilet gi\u015felerinden sat\u0131lacakt\u0131r. 7 ya\u015f ve \u00fczeri \u00e7ocuklara passolig kart ve ma\u00e7 bileti al\u0131nmas\u0131 zorunludur. Engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n gi\u015felere engelli kartlar\u0131n\u0131n asl\u0131 ve passo kartlar\u0131 ile ba\u015fvurmalar\u0131 halinde \u00fccretsiz engelli bileti y\u00fcklemesi yap\u0131lacakt\u0131r. M\u00fcsabaka g\u00fcn\u00fc engelli bilet y\u00fcklemesi yap\u0131lmayacak. Ayr\u0131ca ma\u00e7 g\u00fcn\u00fc gi\u015felerimizden passolig kart ba\u015fvurusu da yap\u0131lamamaktad\u0131r. Loca sahiplerinin ise kendilerine verilen \u015fifrelerden kartlar\u0131na tan\u0131mlama yapmalar\u0131 gerekmekte. Kartlar\u0131na tan\u0131mlama yapmam\u0131\u015f olan loca sahiplerinin i\u00e7eri al\u0131nmalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayacak. Protokol trib\u00fcn\u00fcnde tan\u0131ms\u0131z olan ki\u015filer, bir \u015fekilde protokol trib\u00fcn\u00fcne girseler bile tekrar d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lacak.