Liseli Cüneyt, kendini astı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.