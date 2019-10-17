Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeşilsiyahlıların yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile de ilk maçına çıkacak.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Doğan Seyfi Atlı Stadyumu’nda devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde sabah saatlerinde başlayan antrenmanda futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Düz koşu ile başlayan antrenman ardından toplu ve topsuz hareketler ile devam etti.

Antrenmanda Rodallega sakatlığından dolayı yer almadı. Denizlispor’da Rodallega dışında eksik ya da kart cezalısı futbolcunun olmadığı öğrenildi.

DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:32

YATSI 19:47

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