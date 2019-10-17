Zeki Yavru: "Bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeki Yavru: "Bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok”

İHA

Denizlispor'un defans oyuncusu Zeki Yavru, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında verdiği asker selamı sonrası UEFA tarafından açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Açıkçası benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok" dedi.

Zeki Yavru: "Bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok”

Denizlispor’un defans oyuncusu Zeki Yavru, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında verdiği asker selamı sonrası UEFA tarafından açılan soruşturmaya tepki göstererek, “Açıkçası benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi futbolcular basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Zeki Yavru, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı hakkındaki 'Asker selamı' soruşturmasına değinerek, "Bu konuda açıkçası kendi adıma çok üzüldüm, çünkü bizim ülkemizde bildiğiniz gibi bugüne kadar hiç deşmedik ama yabancı kuralı serbest kimsenin buna bir lafı yok. Takımlarda en az 14 tane oyuncu var, geliyorlar misafir ediyoruz. En iyi şekilde ülke olarak da ağırlıyoruz. En iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Tabiki de en iyisini görsünler. Onlar misafirler bizler için hepsi en iyisini yaşasın hiçbir sıkıntı yok ama bizim lejyoner oyuncularımız asker selamı verdi diye takımlarında taraftarlarından camialarından tepki yiyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Açıkçası benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz. Asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Bunlara zaten kendi oyuncularımız gerekeni yapıyorlar. Evet asker selamını da veriyorlar. Dik duruşlarını gösteriyorlar ama işte gördük bir arkadaşımızı kadro dışı bıraktılar. İşte paylaşımlarından dolayı öyle şeyler bizim zorumuza gidiyor. Biz onları kapımızı açık misafir ederken hepsini en iyi şekilde ülke olarak ağırlamaya çalışırken bu tür sorunlarla karşılaşmak çok üzücü. İnşallah bir daha böyle sorunlarla karşılaşmayız" diye konuştu.

DENİZLİ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Özdilek: Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: Bu savaşın ve mücadelenin içinde ...
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını ...
Zihinsel engelliler yumurta toplayıp, araç yıkıyor
YEREL HABERLER Zihinsel engelliler yumurta toplayıp, araç yıkıyor
Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE Fuarı’nda sergilendi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE ...
Liseli Cüneyt, kendini astı
YEREL HABERLER Liseli Cüneyt, kendini astı
Köpeğin sopayla dövülme anı kamerada
YEREL HABERLER Köpeğin sopayla dövülme anı kamerada
Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı
YEREL HABERLER Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL ...
Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik plan onaylandı
YEREL HABERLER Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik ...
Aort damarı yırtılmasından hızlı müdahale hayat kurtarıyor Op. Dr. Tamtekin: “Hastaya doğru tedavi uygulanmadığında yaşamının yüzde 70 tehdit altına giriyor” “Anevrizmalar, artık ameliyatsız bir yöntem olan endovasküler stent ile tedavi edilebiliyor”
YEREL HABERLER Aort damarı yırtılmasından hızlı müdahale hayat kurtarıyor Op. ...
Kot ve kanvas pantolonlar çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olacak Denizli’de 'Kotunda İyilik Var Projesi' hayata geçti Proje ile eski kot ve kanvas pantolonlar çanta ve kalemlik olacak, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak
YEREL HABERLER Kot ve kanvas pantolonlar çanta, doğaya fidan ve ...
Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü
Tavas Sağlık MYO için yeni bir protokol imzalandı
YEREL HABERLER Tavas Sağlık MYO için yeni bir protokol imzalandı
Denizli’de katliam gibi kaza: 3 ölü Kamyonun önüne alıp sürüklediği traktörde bulunan aynı aileden 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli’de katliam gibi kaza: 3 ölü Kamyonun önüne ...
Denizli’de feci kaza: 3 ölü
YEREL HABERLER Denizli’de feci kaza: 3 ölü
Denizlispor geri sayımda
YEREL HABERLER Denizlispor geri sayımda
Denizli’de Eylül ayında konut satışları yüzde 25 arttı Denizli Türkiye genelinde konut satışında 24. sırada
YEREL HABERLER Denizli’de Eylül ayında konut satışları yüzde 25 ...
Otomobil ormanlık alanda alev aldı İtfaiye hızlı davranınca orman yangını çıkmadan söndürüldü Otomobil ormanın yanmasına sebep olacakken söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobil ormanlık alanda alev aldı İtfaiye hızlı ...
Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa ...
Rektör Bağ: “Teknoloji üzerine yapılan çalışmalara desteğimiz artarak devam edecek”
YEREL HABERLER Rektör Bağ: “Teknoloji üzerine yapılan çalışmalara ...
Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında ...
Silahını temizlemek isteyen polis, kazayla kendini ve bekçi arkadaşını vurdu Olayda polis memurunun parmağı koptu, bekçi ameliyata alındı
YEREL HABERLER Silahını temizlemek isteyen polis, kazayla kendini ve ...
Tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve bekçiyi vurdu
YEREL HABERLER Tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve ...
Kuduz hastalığıyla havadan mücadele
YEREL HABERLER Kuduz hastalığıyla havadan mücadele
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Türkeş’e büyük vefa
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Türkeş’e büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X