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Mehmet Özdilek: Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız

DHA

- SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'un teknik direktörlüğünü devralan Mehmet Özdilek, takımıyla Fenerbahçe karşısında çıkacağı ilk maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek" dedi.

- SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'un teknik direktörlüğünü devralan Mehmet Özdilek, takımıyla Fenerbahçe karşısında çıkacağı ilk maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek" dedi.
Fenerbahçe karşısında sahada mücadele eden bir Denizlispor izleteceklerini kaydeden Özdilek, "Şunu unutmayacağız. Oyuncularıma da söyledim. Burası Denizli ve evimiz. Dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamda istediğini alabilir" diye konuştu.
"Önemli oyunculara sahibiz ve takım kalitemiz yüksek" diyen Özdilek, "Ama takımsal anlamda, birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. İnanıyorum ki pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek. Bizim için en önemli müsabaka oynayacağımız Fenerbahçe maçı olacaktır. Ligin daha başlarındayız. İstikrarlı ve sakin bir şekilde ne yaptığını bilen, güçlü yapıyla sahada olmaya çalışacağız. Biz çalışıyoruz ve bunun meyvelerini alacağız" şeklinde konuştu. Denizlispor'un sağ bek oyuncusu Tiago Lopes de takım olarak moral ve motivasyonlarının üst düzeyde olduğunu belirterek, "Böyle büyük maçlarda herkesin motivasyonu çok yüksek olur. Bunun içinde çok çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Umarım maçta istediğimiz sonucu alırız. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.
ZEKİ YAVRU'DAN ASKER SELAMINA DESTEK
Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru, Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti. A Milli Takım oyuncularının 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye maçında gol sonrası asker selamı vermelerine yönelik UEFA'nın açtığı soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Zeki, "Kendi adıma çok üzüldüm. Çünkü bizim ülkemizde bildiğiniz gibi yabancı sayısı serbest. Kimsenin buna lafı yok. Geliyorlar hepsini en iyi şekilde misafir ediyoruz. En iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Ama bizim oyuncularımız asker selamı verdi diye takımlarında, taraftarlarından ve camialarından tepki alıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bu benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz. Bu asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Bunlara bizim kendi oyuncularımız gerekeni yapıyorlar. Asker selamı vererek dik duruşlarını gösteriyorlar. Ama gördük ki bir arkadaşımızı kadro dışı bıraktılar. Biz onlara kapımızı açıp misafir ederken, hepsini en iyi şekilde ülke olarak ağırlarken bu tür sorunlarla karşılaşmak çok üzücü" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Mehmet Özdilek'in açıklamaları 
Tiago Lopes'in açıklamaları
Zeki Yavru'nun açıklamaları

DENİZLİ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:47
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