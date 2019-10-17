Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

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Denizli’de polis tarafından PKK terör örgütü propagandası yapan ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde PKKK/KCK terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yapan 5 şahıs yapılan operasyonlar sonucunda ikametlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Aynı şekilde Barış Planı Harekatı aleyhinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen 3 şahısta, 11 Ekimde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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