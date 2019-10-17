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Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü üyesi firarisi şahısların saklandığı gaybubet (hücre) evlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda biri Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 firari şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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