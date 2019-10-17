Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, geçen salı günü, kent merkezinde belirlenen 10 adrese operasyon yapıldı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:32

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.