Dünya Gıda Günü’nde açlık ve obezite ile ilgili çarpıcı veriler açıklandı Dünyada her 9 insandan birinin aç olmasına karşın, 790 milyon insan obezitenin pençesinde

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünyada her 9 insandan birinin aç olmasına karşın, 670 milyon yetişkin ve 120 milyon çocuk olmak üzere toplamda 790 milyon insanın obezitenin pençesinde olduğu vurgulandı.



Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “16 Ekim Dünya Gıda Günü Etkinliği” Denizli Valiliği konferans salonunda yapıldı. Etkinliğe Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Etkinlikle ilgili Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada gıda konusunda çarpıcı verilere yer verildi. Dünya Gıda Günü’nün bu yıl ki temasının “Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir Dünya” olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Dünya nüfusunun bir kısmı açlıkla mücadele ederken, önemli bir kısmı fazla kilo ve obezite ile mücadele etmektedir. Modern dünyamızda 820 milyondan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Kısaca özetlersek dünyamızda yaşayan her 9 insandan bir tanesi açlıkla mücadele etmektedir. Açlığın var olduğu dünyamızda 670 milyon yetişkin ve 120 milyon çocuk obezitenin pençesindedir. Açlık, dengesiz beslenme, obezite ve gıda israfına karşı hepimiz işbirliği yapmalı ve bilinçli tüketiciler olmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Programda çocuklara açlığı, dengesiz beslenmeyi, israfı anlatabilmek ve farkındalık oluşturmak için 7. sınıflar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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