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Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'

DHA

DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı. Tedavisi süren köpeğe 'Mutlu' adı verilirken, kimliği belirlenerek gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı. Tedavisi süren köpeğe 'Mutlu' adı verilirken, kimliği belirlenerek gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde bağlı haldeki bir köpeğin sopayla dövülürken çekilen görüntüleri geçen çarşamba günü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir evin bahçesindeki ağaca zincirle bağlı köpeğin, bir kişi tarafından sopayla başına ve göğsüne vurularak dövülmesi yer aldı. 
Büyük tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen polis, köpeği döven kişinin bahçenin sahibi R.N. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Köpeğe ise Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri sahip çıktı. Köpek, tedaviye alındı.  Vücudunda şişlikler olan ve tedavisi devam eden köpeğe 'Mutlu' adı verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek, tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Zolan, tüm canlılara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, 'Mutlu'nun bir an önce yaşadığı travmadan çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.  

DENİZLİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:46
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