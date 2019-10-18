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Pamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklaması

İHA

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, harekâta meclis olarak destek verdiklerini belirterek, "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Pamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklaması

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, harekâta meclis olarak destek verdiklerini belirterek, “Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Pamukkale Belediyesi’nden geldi. Pamukkale Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında toplanan mecliste oturum, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meclis üyelerinin toplantıya gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, “Suriye’ye düzenlenen harekât Türkiye’nin gücünü göstermiştir. Türkiye bu süreçte hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. Ülkemiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuş ve bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak ve aynı zamanda tüm bölgeye huzur, güvenlik ve güvence altına almak için Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır”

“Harekatın başarı ile tamamlanacağına eminiz”
Harekatın amacının ulusal güvenlik başta olmak üzere milletin ve devletin bekası, bölgenin istikrarı ve barışı için terör gruplarının temizlenerek oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanması olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtarmak amacı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın Pamukkale Belediye Meclisi olarak başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.
Bildirge Pamukkale Belediye Meclisi’nin tamamının oybirliği ile kabul edildi. Meclis üyeleri şehitler için Fatiha okudu. Toplantının sonunda MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, alınan bu destek kararı nedeniyle Pamukkale Belediye Meclisi adına Başkan Avni Örki’ye çiçek ve Türk Bayrağı vererek teşekkür etti.

DENİZLİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
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  • İKİNDİ 16:00
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