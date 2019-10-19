Minik yüzücüler Bursa yolunda

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Bursa'da düzenlenecek 1112 Yaş Yüzme Bölge Yarışlarında Denizli'yi temsil edecek.

1920 Ekim tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek 1112 Yaş Yüzme Bölge Yarışlarına katılacak Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan’ın ağırladığı sporcu ve antrenörlere, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık eşlik etti. Sporcular bugüne dek kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek, turnuvada Denizli'yi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan ise, yüzme takımı sporcularına turnuvada başarılar diledi.

DENİZLİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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