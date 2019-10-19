Yabancı basketbolculardan Mehmetçiğe selam

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Türkiye Basketbol Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında 1881 Düzce'yi dün evinde 83-68 mağlup eden Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen ABD'li oyuncu Davonte Lacy ve Ukraynalı Oleksandr Mishula, örnek bir harekete imza attı.

Merkezfendi ekibinin yerli oyuncuları galibiyeti asker selamı vererek Mehmetçiğe armağan ederken, Lacy ve Mishula da takım arkadaşlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerine asker selamıyla destek verdi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı izleyen yaklaşık 2 bin 500 seyirci asker selamı veren sporcuları ayakta alkışladı.





DENİZLİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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