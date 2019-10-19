Fenerbahçe kafilesi Denizli’de Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor 39. randevuya çıkacak

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için kente geldi. Havaalanında karşılanan kafile, ardından kalabalık bir konvoy eşliğinden konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Denizli’ye geldi. Sarılacivertli kafileyi Çardak Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Kafile havaalanının VIP çıkışında taraftarların sevgi gösterileri ve çiçekler ile karşılandı.

Teknik Direktör Ersul Yanal öncülüğünde kente gelen kafilede; Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat ve Mevlüt yer aldı.

Kolundaki çatlak nedeniyle sahalardan uzak kalan ve uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz ile bir süredir takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in kafilede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürerken, deneyimli futbolcunun antrenman eksiği bulunan Moses'de kafilede yer alan isimler arasında.

Karşılamanın ardından sarılacivertli kafile kalabalık bir konvoy eşliğinde konaklayacakları otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe ile Denizlispor yarın saat 19.00’da Atatürk Stadyumu’ndan oynanacak karşılaşma ile 39. randevuya çıkmış olacak.

DENİZLİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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