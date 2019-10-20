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Kilo almak için başladı, şimdi şampiyonluk hedefliyor

DHA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 18 yaşındayken kilo almak için vücut geliştirme sporuna başlayan, gönül verdiği spor dalında dereceler elde eden milli sporcu Ufuk Satı (30), dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 18 yaşındayken kilo almak için vücut geliştirme sporuna başlayan, gönül verdiği spor dalında dereceler elde eden milli sporcu Ufuk Satı (30), dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Merkezefendi'de yaşayan Ufuk Satı, 18 yaşındayken 52 kilo olduğu için kilo almak amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle vücut geliştirme sporuna başladı. Spor salonunda yoğun çalışma temposu içine giren Satı, 3 yıl içerisinde hem kilo aldı hem de istediği fit ve kaslı vücuda kavuştu. Spor salonu ve ağırlıklar hayatının bir parçası haline gelen Satı, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, kentteki çeşitli spor salonlarında fitness antrenörü olarak çalışmaya başladı. Gününün büyük bölümünü spora ayıran Satı, katıldığı birçok yarışmadan dereceler elde etti. Milli formayı da giymeye hak kazanan Satı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 'büyükler' kategorisinde 1'inci oldu. Satı elde ettiği bu başarıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5-10 Kasım arasında düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.
SPORLA GÜZEL BİR FİZİĞE SAHİP OLDU
Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten Satı, günde 3 kez antrenman yaptığını ve gün içerisinde toplam 3 ton ağırlık kaldırdığını söyledi. Daha önceden çelimsiz bir vücudunun olduğunu, sporla hayatının değiştiğini aktaran Satı, "18 yaşıma kadar zayıf bir vücut yapım vardı. Daha sonra ise vücut geliştirme sporuyla tanıştım. Bu spor benim hayatımı değiştirdi. Bu sporla önce sağlıklı bir şekilde kilo aldım. Güzel bir vücuda sahip oldum. Artık günlerim tamamen spor salonunda geçiyor" dedi.
Üç yıl önce geçirdiği sakatlık nedeniyle kariyerinin sona erme tehlikesi yaşadığını da kaydeden Satı, "Bilek güreşi yaparken kolum kırıldı. Bu sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdim. Doktorlar artık kolumu eskisi gibi kullanamayacağımı söyledi. Ben pes etmedim. Sporu bırakmayı da hiç istemedim. Bu spor sayesinde 'kullanılamaz' denilen kolumu çok rahat kullanabiliyorum. Bu spor beni hayata bağladı. Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım" diye konuştu.
TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYOR
Hedefinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek olduğunu dile getiren Satı, "Şampiyonaya çok iyi hazırlanıyorum. Yoğun bir çalışma programım var. Türkiye'de ve Avrupa'da dereceler elde ettim. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak" diye konuştu.

DENİZLİ

20 Ekim 2019 Pazar

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