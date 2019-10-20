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Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2

DHA

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Erdem Bıyık (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) Lopes (xx), Mustafa (x), Sapunaru (xx), Bergdich (x), Sacko (x) (Dk. 46 Olcay x), Murawski (xx), Sackey (x) (Dk. 70 Mehmet Akyüz x), Barrow (x) (Dk. 84 Sedat), Aissati (xx), Estupinan (xx)
FENERBAHÇE: Altay (xx) - Isla (xxx), Serdar (xx), Zanka (xxx), Hasan Ali (xx), Gustavo (xxx), Emre (xxx) (Dk. 64 Deniz x), Ozan (xxx), Tolga (xxx) (Dk. 84 Jailson), Rodrigues (xx) (Dk. 90+1 Alper), Muriç (xxx)
GOLLER: Dk. 73 Estupinan (Denizlispor) - Dk. 39 Tolga, Dk. 62 Muriç (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Sackey, Aissati (Denizlispor)Süper Lig´de önceki hafta evinde Antalyaspor´a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli´de güldü: 1-2. Milli maç arasının ardından Atatürk Stadı´nda yeşil siyahlıların karşısına çıkan sarı lacivertliler 39´da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Fenerbahçe 62'nci dakikada Vedat Muriç ile farkı 2´ye çıkarırken, 73´te Estupinan ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor´un ise galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.4'üncü dakikada ilk tehlikeli atak Fenerbahçe´den geldi. Sağdan Tolga´nın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Emre şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
23'üncü dakikada Fenerbahçe bu kez Ozan´la geldi. Ozan´ın sağ kanattan ortasında Muriç´i aşan top Denizlispor savunmasının kontrolünde kaldı.
29'uncu dakikada ceza yayı üzerinden Murawski kaleyi yokladı, top kaleci Altay´ın kontrolünde yandan oyun alanını terk etti.
39'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Isla´nın ortasında Vedat Muriç kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
50'nci dakikada Sapunaru ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası kaburgasına darbe alan Emre acılar içinde yerde kaldı. Kaptan Emre´nin bir süre tedavisi yapıldı ve deneyimli futbolcu oyuna devam etti.
60'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali´nin derinlemesine pasında Denizlispor ceza alanına sokulan Rodrigues´in vuruşunda top yandan auta çıktı.
62'nci dakikada Fenerbahçe Muriç ile farkı 2´ye çıkardı. Sackey´den topu kapan Emre sağ çaprazdan hızla ceza alanına girdi. Emre´nin yerden pasında Muriç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.
73'üncü dakikada Denizlispor umutlandı. Aissati´nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci Altay´dan önce kafayı vuran Estupinan farkı 1´e indiren golü kaydetti: 1-2.
77'nci dakikada Denizlispor beraberlik golüne yaklaştı. Olcay´ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Mustafa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
88'inci dakikada Deniz´in ortasında arka direkte Rodrigues kafayı vurdu, ancak top kalenin sol yanından auta çıktı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.(

DENİZLİ

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:09
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  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:43
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