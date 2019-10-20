Ali Koç: Zevksiz bir maçtı

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Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçın zevksiz geçtiğini söyleyen Koç, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık. Birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Koç'un açıklamaları



DENİZLİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:28

YATSI 19:43

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