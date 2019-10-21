Denizlispor’da kötü gidişat sürüyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasını Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle 8 puanla 14. sırada tamamladı. Yeşilsiyahlı ekip ligde son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi.

Denizlispor hafta sonu kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında da rakibine 21 mağlup olarak 3 puan hasretini 7. haftaya taşıdı. Horoz, oynadığı son 6 karşılaşmada 3 puan yüzü görmezken, en son galibiyetini ligin 2. haftasında Antalyaspor deplasmanında 20 ile aldı. Denizlispor, Antalyaspor maçının ardından galibiyet yüzü görmedi. Denizlispor ligde 8 puanla 14. sırada yer alırken, averajı ise eksi 3.

Dün oynanan Fenerbahçe maçı sonrası kameraların karşısına geçen ve karşılaşma ile birlikte takımı değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların 1 haftada değişecek şeyler olmadığını aktararak, daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

DENİZLİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:27

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.