(Özel) Denizli’de, Gine-Bissaulu pazarcı gencin hikayesi Gine-Bissau’dan Denizli’ye geldi önce okulunu bitirdi sonra pazarcı oldu Gine-Bissaulu, Rafael İaia İnjai isimli genç Denizli'de pazarcı Rafet oldu

GineBissau’dan okumak için Denizli’ye gelen ve bir fakülte bitirdikten sonra ikincisini okumaya karar veren 23 yaşındaki Rafael İaia İnjai ülkesindeki ailesine yük olmamak için pazarda tezgah açıp mantar ve ceviz satmaya başladı. Kentteki pazarcı esnafının sevip kabullendiği Rafael İaia İnjai’yi esnaflar ‘Rafet’ diye çağırmasıyla gülümseten görüntüler oluşturuyor.

Rafael İaia İnjai yurt dışı öğrenci değişim programı kapsamında 4 yıl önce ülkesi olan GineBissau’dan Denizli’ye geldi. Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) 4 yıllık Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirerek mezun oldu. Denizli’yi ve Denizlileri çok seven İnjai ülkesine dönmekten vazgeçerek Radyo ve Sinema Bölümü ikinci öğretime kaydolarak okumaya devam etti. Bu sırada emekli olan babası ve ev hanımı olan annesine ekonomik olarak yük olmak istemeyen İnjai, ülkesinde öğrenim gören 5 kardeşini de düşünerek çalışmaya karar verdi. İş arayan İnjai ardından okuldaki bir arkadaşının yardımıyla semt pazarlarında tezgah açıp çalışmaya başladı. İnjai açtığı tezgahta mantar ve ceviz satarken, bunun yanında bazen de yumurta ve kuru fasulye de satıyor. İnjai gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilk sordukları soru ise ‘hangi ülkeli’ olduğu oluyor.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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