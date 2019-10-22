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Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na yaptıkları ay yıldızla koreografi ve asker selamı ile destek verdi. Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler ayrıca “Kahramanların Ölümü ve Plevne Marşı’ eşliğinde bir de klip çekti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Okul içinde ellerinde Türk bayrağı ile çıkan öğrenciler ardından koşar adımlar ile ay yıldız yaptı. Daha sonra bayrak açan öğrenciler asker selamı vererek harekata destek mesajı verdi. Bu anları drone ile de görüntüleyen öğrenciler, sonrasında ise klibe Hüseyin Nihal Atsız “Kahramanların Ölümü” şiiri ile Plevne Marşı’nı ekleyerek sosyal medyadan yayınladı. Öğrencilerin klibi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

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