Kent Konseyi’nden mahalle muhtarlarına ve meclis üyelerine ilk yardım eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin hayata geçirdiği "Benim Mahallem" projesi kapsamında vatandaşlara ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı. Hayat kurtaracak eğitimleri başarıyla tamamlayan ilk kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Benim Mahallem projesi kapsamında ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı. Mahalle muhtarları ve Kent Konseyi meclis üyelerinden oluşan ilk grubun 2 gün boyunca süren eğitimi tamamlamasının ardından sertifika töreni düzenlendi.

Kent Konseyinde düzenlenen sertifika programına Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, eğitime katılan mahalle muhtarları ve meclis üyeleri katıldı. Değirmenci, ilk yardım eğitimi ile hayat kurtarıcı olunabileceğine dikkat çekerek, "Hayatın bin bir türlü hali var. İş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, acil durum gibi olağan üstü haller olabilir. Bu eğitim ile amacımız can kayıplarını en aza indirgemeye katkı sağlamak" diye konuştu.



“Bu eğitimleri yapmaya devam edeceğiz”

İlk yardım eğitimlerinden yararlanmak isteyen herkesi Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyine davet eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Bizler doktor ya da sağlık personeli değiliz ama yapılabilecek ilk müdahalelerle sağlık ekipleri gelene kadar geçecek zamanın hayat kurtarmada önemli olduğunu biliyoruz. Kent Konseyi olarak bu eğitimleri yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz eğitim ve çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Kent Konseyinde gerçekleşen ve 2 gün süren eğitimlerde kursiyerlere genel ilkyardım bilgileri, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım olmak üzere ve hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. Teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı olarak da verilen eğitimler düzenlenen sınav ile tamamlandı.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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