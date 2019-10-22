FETÖ operasyonlarında 5 tutuklama

Denizli ile birlikte 4 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında gözaltına alınan 12 şahıstan 5’i tutuklandı, biri savcılıktan, 6’sı ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta içi yapıldı. Denizli ile birlikte 4 kentte yapılan ortak operasyonda FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Örgüt ile ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden iletişim kurdukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan diğer şahıslardan 2’si tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bir başka yapılan operasyonda ise FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 3 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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