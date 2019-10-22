DENİB’de ‘Fark Oluşturan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi’

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) akademi birimi tarafından, ‘Fark Oluşturan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi’ etkinliği gerçekleştirildi. Programa kentte ihracat yapan firmalar başta olmak üzere çok sayıda şirket yöneticisi katıldı.

Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programı, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nden Sevtap Yasin tarafından gerçekleştirildi.

Organizasyon kavramı ve işletme fonksiyonları, yönetim ve yöneticilik, verimlilik başarı ilişkisi, durumsal yönetim yaklaşımları, koçluk becerisi, model olma, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, adil davranma, güven oluşturma, ekip ruhu yaratma ve kuşak farklıkları gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Yasin, yönetimin de aslında bir çeşit sanat olduğunu ifade ederek, bir şeyi yönetebilmek için öncelikle o şeyi bilmek gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Günümüz dünyasında yönetim, sanattır. Yönetimde en önemli kazanım yöneticinin kurumu ve kendi adına güven köprüsünü kurması, sürekliğini sağlamasıdır. İnsanlar sadece güven duydukları ortamlarda, güven duydukları lider yöneticilere bağlılık duyarak çalışırlar.”



“Zamanı iyi yöneten yaşamını doğru katkılarla etkili yönetir”

Yasin, yöneticinin en önemli çabasının kültürel, davranışsal, sosyolojik psikolojik anlamlarda sürekli gelişimi hedef edinerek kendini geliştirmesi olması gerektiğini ifade ederek, “Sadece kendini geliştiren kişi, yönetici ekibine örnek olur. Günümüzün en değerli serveti zamandır. Zamanı iyi yönetebilen kişi hem kendi yaşamını ve hem de üzerinde etkisi olduğu zaman sahiplerinin yaşamını doğru katkılarla etkili yönetir” diye konuştu.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.

DENİB AKADEMİ eğitim programlarına, 24 Ekim’de Uşak’ta, DENİB ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülmekte olan “Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi” ile devam edecek.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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