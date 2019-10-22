12. Sosyal Bilimler Liseleri Sempozyumu, PAÜ gözetiminde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 2021 Nisan tarihlerinde Denizli’de 12. si düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nda PAÜ, sempozyumun bilimsel sürecinin yürütülmesine katkı sağlayacak.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, düzenlenecek olan sempozyumun 81 ilden Denizli’ye gelecek olan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine Denizli ve PAÜ’yü tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu hatırlatırken, öğrencileri ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi. İş birliği ve yapılacak sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, 81 ilde eğitim öğretim faaliyeti gösteren 90 Sosyal Bilimler Lisesi’nden öğrenci, öğretmen ve idarecilerin sempozyum münasebetiyle Denizli’de bir araya geleceğini kaydetti.



“Kentin tanıtılması adına önemli etkinlik”

Vali Hasan Karahan ise Denizli’nin eğitimi seven bir şehir olduğunu dile getirirken Denizli’nin eğitim alanında başarısında tüm kurum ve kuruluşların iş birliği yapmasında önemli olduğuna değindi. PAÜ öğretim üyeleri sempozyum kapsamında bilimsel sürecin yürütülmesinde rehberlik ederken, sempozyuma hazırlık, bildiri yazımı ve tebliğ sunma teknikleri, yazılan makale ve posterlerin uygunluğunun değerlendirilmesi konularında öğrencilere destek verecek.

İmza törenine Denizli Valisi Hasan Karahan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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