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Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı

DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı ileri sürülen A.K., Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı ileri sürülen A.K., Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı tespit edilen A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda A.K. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ

22 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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