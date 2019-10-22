Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakla yaraladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, R.S. (43), birlikte yaşadığı G.M. (36) adlı kadını sokak ortasında kavga ederken, bacaklarından bıçakladı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, R.S. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. R.S. ile birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi G.M. arasında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken R.S., G.M.'yi bacaklarından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise R.S.'yi olay sonrası gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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