Uşakta yangın faciası: 3’ü çocuk 4 ölü

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Uşak’ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Uşak’ta meydana gelen ev yangınında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

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