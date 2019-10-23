Denizli’de bu yıl 51 bin ton kütlü pamuk üretimi bekleniyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu, kentteki pamuk üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “2019 yılı itibariyle yaklaşık 97 bin dekar alanda 51 bin ton kütlü pamuk rekoltesinin elde edilmesi beklenmektedir” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesinde ‘Yeni Geliştirilen Yerli Pamuk Çeşit Demonstrasyonu’ konulu tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe,

Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan ve Denizli’nin pamuk üretimi hakkında bilgiler veren Atmacaoğlu, “Kentte 2019 yılı itibariyle yaklaşık 97 bin dekar alanda 51 bin ton kütlü pamuk rekoltesinin elde edilmesi bekleniyor. Üretim yoğun olarak Merkezefendi, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde yapılmaktadır. Bu yılki pamuk üretim sezonu iklim koşulları açısından uygun seyretmiş ve ekonomik seviyede verimi etkileyecek önemli bir hastalık ve zararlı epidemisi yaşanmamıştır. Ortalama dekara verim tahmini 520 kilogram (kg) civarındadır. Bölgede yaygın olarak ekilen diğer çeşitlerle verim ve kalite özellikleri bakımından mukayese edilerek öne çıkan çeşitlerin ilimizde yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Özellikle Denizli’nin de içerisinde bulunduğu Ege pamukları ise kalite özellikleri bakımından standart olarak kabul edilmekte, tekstil sektörü tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir” dedi.

Tarla gününe katılan davetliler daha sonra çiftçi Osman Solak’ın pamuk tarlasında incelemelerde bulundu.

DENİZLİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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