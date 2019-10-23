Merkezefendi Basket'te seri sürecek

- Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Merkezefendi Denizli Basket, bu hafta evinde Yalovaspor'u da yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

Rakibini cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ağırlayacak Denizli ekibinde antrenör Şahin Ateşdağlı, "Yalovaspor da bizim gibi ligde 2'de 2 yaptı. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu yılki hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek. Daha sonra da çıkabildiğimiz en yüksek yerde bu ligi tamamlayabilmek. Liderlik koltuğundayız. Önemli olan sezon sonu orada olabilmek. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum" diye konuştu..



DENİZLİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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