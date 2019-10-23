Denizli Büyükşehir Belediyesi UKAY 2019 Kongresi'ne katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile birlikte Çanakkale'de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katıldı. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortaya konulduğu, pratikteki uygulamaların ve karşılıklı deneyimlerin konuşulduğu kongrede, sanayiüniversitekamubelediyesivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da UKAY 2019 Kongresi'ne "Denizli'deki Atık Yönetiminde Büyükşehir Belediyesinin Rolü" başlıklı bildiri ile katılım sağladı. Atık yönetimi ile ilgili faaliyetleri, mevcut katı atık bertaraf tesisleri ve aktarma istasyonlarının bilgilerini içeren sunum ilgiyle takip edildi.

DENİZLİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.