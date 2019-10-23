Denizli’de orman yangını Ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Acıpayam ilçesi ile Çameli ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ev karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine Suçatı Mahallesi Geriz mevkindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve 1 helikopter müdahale edildi. Yangında yaklaşık 4 dönüm arazinin yandığı olayda yangında yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

DENİZLİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.