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Denizlispor'da gözaltına alınan eski başkan serbest 

DHA


DENİZLİSPOR yönetiminin basın toplantısı düzenlediği sırada tesislere gelen, içeri girmeye çalışan ve bu sırada güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası gözaltına alınan eski kulüp başkanı Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi serbest bırakıldı.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Polis ekipleri tarafından  emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DENİZLİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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