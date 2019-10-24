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Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek:  Fenerbahçe yenilgisini telafi edeceğiz

DHA

- SÜPER Lig'de Fenerbahçe'ye evinde 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi iddialı konuştu.

- SÜPER Lig'de Fenerbahçe'ye evinde 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi iddialı konuştu.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "İçeride ya da dışarıda fark etmiyor. Her maça kazanmak için çıkacağız. Gençlerbirliği maçını kazanarak şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. İyi bir takım olduklarını kaydeden Özdilek, "Son maçını farklı bir skorla kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz de son maçımızı Fenerbahçe'ye karşı kaybettik. Amacımız, kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Deplasmana giderken tek düşüncemiz kazanmak olacak. İyi ve yoğun bir çalışma sürecinden geçiyoruz. İyi bir takımız, her geçen gün üstüne koyarak daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
ESTUPİNAN İDDİALI
Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıktığı ilk maçında golle tanışan Oscar Estupinan da Gençlerbirliği maçının kendileri için önemli bir karşılaşma olacağını söyledi. Kazanmak için takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet, "Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz. Kazanmamız için savaşmamız gerektiğini biliyoruz. Gençlerbirliği bizim ligdeki direkt rakiplerimizden. O yüzden 3 puan almak için sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Ligdeki ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Estupinan, "Böyle bir maçta gol atmanın kendim adına iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Hazır olduğumu gösterdim. Kupada da goller attım. Ancak ligde gol atmak farklı. Her şeyden önemlisi; benim gol atmam değildi, puan kazanmak ya da maçı kazanmak daha önemli benim için. Gol attığım için mutluyum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm" yorumunu yaptı.
BURAK GALİBİYETE İNANIYOR
Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Burak Çalık ise "Fenerbahçe maçı geride kaldı. Artık temiz bir sayfa açmamız gerekiyor. Zorlu bir Gençlerbirliği deplasmanına gidiyoruz. Bir an önce istediğimiz sonuçları almamız gerekiyor. Takım olarak herkes bunun bilincinde. İnşallah bu maç bizim için bir çıkış olur" şeklinde konuştu.
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılarda, sakatlığı süren forvet Hugo Rodallega pazar günü Ankara deplasmanında oynayamayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntüler
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in konuşması
Oscar Estupinan'ın konuşması
Burak Çalık'ın açıklamaları

DENİZLİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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